Помогите пожалуйста сочинить просто СКАЗКУ С НЕПОНЯТНОЙ КОНЦОВКОЙ ПОЖАЛУЙСТА
Литература
Помогите пожалуйста сочинить просто СКАЗКУ С НЕПОНЯТНОЙ КОНЦОВКОЙ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У димы 5 грибов а у оли 3 гриба больше сколько осталось у димы решение 5-3=2(гр) ответ: у димы 2 грибов
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