1) (-3)*(-1) 2) (-1.4)*(-2.5) 3)(-0.99)*(-100) 4)(-3.8)*-1.4) 5)(-0.85)*(-0.86)

Математика
1) (-3)*(-1) 2) (-1.4)*(-2.5) 3)(-0.99)*(-100) 4)(-3.8)*-1.4) 5)(-0.85)*(-0.86)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3×(-1)=3 (-1,4)×(-2,5)=3,5 (-0,99)×(-100)=99 (-3,8)×(-1,4)=5,32 (-0,85)×(-0,86)=0,731
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