1) (-3)*(-1) 2) (-1.4)*(-2.5) 3)(-0.99)*(-100) 4)(-3.8)*-1.4) 5)(-0.85)*(-0.86)
Математика
1) (-3)*(-1) 2) (-1.4)*(-2.5) 3)(-0.99)*(-100) 4)(-3.8)*-1.4) 5)(-0.85)*(-0.86)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3×(-1)=3 (-1,4)×(-2,5)=3,5 (-0,99)×(-100)=99 (-3,8)×(-1,4)=5,32 (-0,85)×(-0,86)=0,731
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите нужено срочно продолжения текста! Догадался! Поздней осенью медведь в??брал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым е...
Математика
В семье трое детей Женя Саша и Валя 2 мальчика и 1 девочка среди имён Жени и Вали есть имя одного мальчика.Среди имён Саша и Женя тоже есть имя одн...