Как размножается сосна? очень краткий ответ, помогите :С

Биология
Как размножается сосна? очень краткий ответ, помогите :С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосны — вечнозелёные, богатые смолой деревья, обыкновенно очень крупные, реже мелкие, иногда почти кустарники. Листья игольчатые, сидят пучками по 2—5 на укороченных побегах и окружены у основания плёнчатыми влагалищами. Сохраняются на побегах в течение нескольких лет. Мужские цветки собраны колосом у основания молодых веточек. Пыльцевые мешочки раскрываются продольной трещиной. Женские цветки в шишках, расположенных в верхней части дерева. Шишки яйцевидные или продолговатые, обыкновенно поникшие, а при зрелости опадающие целиком. Они состоят из черепитчато-сложенных плодовых чешуй, деревянистых или кожистых, утолщённых на конце в виде гранёного щитика. Эти чешуи сначала плотно сомкнуты, при полной же зрелости расходятся, обнажая семена, которые находятся по 2 против каждой чешуи. Семена большей частью крылатые, реже без крыла, с твёрдой оболочкой в виде орешка. В зародыше может быть от 4 до 15 семядолей.
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