Сочинение один день из моей жизни с размышлением.Срочно!!!

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Сочинение один день из моей жизни с размышлением.Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя повседневная жизнь обычная и неразнообразная. К понятию «повседневная жизнь» я отношу будние дни, когда я хожу в школу. Выходные и каникулы сюда не относятся, так как они, конечно, намного красочней.Мой день начинается с четырех будильников на телефоне, потому что с одним я просто не просыпаюсь, и на каждом стоит разная мелодия. Вообще, я не могу жить без музыки, и день бывает отличным, когда он начинается с хороших песен. Ну, дальше все, как обычно: завтрак, умывание, несколько минут у зеркала и на выход. Дорога в школу тоже сопровождается музыкой, с помощью телефона и наушников. Если песня мне очень нравится, то иногда я иду с глупой улыбкой на лице, еле сдерживаю себя от того, чтобы не начать подпевать, и похоже даже двигаюсь в ритм. Все это со стороны, наверное, смотрится очень странно, но вот, что я называю «встать с той ноги».День в школе сейчас, в десятом классе, обычно всегда довольно тяжелый, хотя мне вполне нравятся понедельник и среда. Они часто и проходят быстрее. Снова под музыку дорога домой. По приходу домой сначала все, как по расписанию: заправить постель, переодеться, пообедать. Потом все зависит от количества и трудности домашней работы. Если много, то делаю ее, а вечером провожу время за компьютером: читаю новости про любимую музыкальную группу, играю в игры и так далее. Если не очень много, то могу сначала немного отдохнуть за компьютером, а потом приступить к домашней работе, а перед сном посмотреть сериал. Примерно как-то так проходит один будний день из моей жизни.

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