Помогите пожалуйста, учусь в 8 классе, как можно получить синус угла с минусом, сро??но нужно для физики, объясните пожалуйста простым языком
Геометрия
Помогите пожалуйста, учусь в 8 классе, как можно получить синус угла с минусом, сро??но нужно для физики, объясните пожалуйста простым языком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синусы отрицательны для углов, которые больше 180 градусов))) от 180° до 360° а вот косинусы отрицательны даже для тупых углов в треугольнике... т.е. для углов, больших 90° и меньших, чем 270°
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