Докажите что если две высоты треугольника равны друг другу,то стороны,к которым п??оведены эти высоты также равны
Геометрия
Докажите что если две высоты треугольника равны друг другу,то стороны,к которым п??оведены эти высоты также равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что у нас такое, внезапно, площадь треугольника? Это S = 1/2 * h * a, то есть половина произведения любой стороны на высоту, проведённую к ней. Верно думаю? Раз треугольник один и тот же, значит его площадь тоже одна и та же, с какой стороны ни посмотри - одинаковая. Значит, глядя на формулу S = 1/2 * h * a, заметим, что раз площадь одна и та же, высоты равны, то значит и стороны тоже будут равны. Иначе никак невозможно. Ура! Это ответ.
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