Докажите что если две высоты треугольника равны друг другу,то стороны,к которым п??оведены эти высоты также равны

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А что у нас такое, внезапно, площадь треугольника? Это S = 1/2 * h * a, то есть половина произведения любой стороны на высоту, проведённую к ней. Верно думаю? Раз треугольник один и тот же, значит его площадь тоже одна и та же, с какой стороны ни посмотри - одинаковая. Значит, глядя на формулу S = 1/2 * h * a, заметим, что раз площадь одна и та же, высоты равны, то значит и стороны тоже будут равны. Иначе никак невозможно. Ура! Это ответ.