Твир роздум на тему обовязково потрибно видвидуваты урок физкультуры
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Твир роздум на тему обовязково потрибно видвидуваты урок физкультуры
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Одним із чинників підвищення ефективності навчальних занять фізкультурою є позитивне ставлення учнів до предмету. Бажання, інтерес і потреба дітей різного віку відвідувати уроки, незважаючи на періоди їх вікового розвитку, від природної потреби в рухах в початковій ланці до усвідомленої необхідності занять фізичними вправами в старшій школі, є критерієм оцінки позитивного ставлення учнів до предмету і,як наслідок, до здорового способу життя.
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