Какие изменения в положении крестьян хотел внести А.А.Аракчеев
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Какие изменения в положении крестьян хотел внести А.А.Аракчеев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Проект предусматривал постепенный выкуп помещечьих крестьян казной -Крестьяне освобождались на правах аренды по две десятины на одного человека -Помещики получали бы за крестьян денежные пособия что помогало бы их хозяству
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