Помогите пожалуйста!!!! Русский яз.
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!! Русский яз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное: чашка, кресло - качалка прилагательное: высокий, нежно-розовый. местоимение: ты, кто-то, каждый
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