Помогите пожалуйста!!!! Русский яз.

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!! Русский яз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное: чашка, кресло - качалка прилагательное: высокий, нежно-розовый. местоимение: ты, кто-то, каждый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)Цепочку CH4-C4H10-C4H8-C4H9OH-C4H9OHa 2)При сжигании органического вещества массой 23 грамма о??разовалось 44 грамма углекислого газа и 27г воды...
Ответить
Английский язык
Помогите поставить предложения в пассивный залог People learn foreign languages. Somebody warned us not to go alone.
Ответить
Литература
Главная мысль рассказа уроки французкого
Ответить
Английский язык
Переведите (не машинный перевод) на русский язык предложения с оборотом «there+be». 1) There was no difference between these two breeds of dai...
Ответить
Английский язык
Переводите пожалуйста
Ответить