Главная мысль рассказа уроки французкого

Литература
Главная мысль рассказа уроки французкого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль сострадание. и понимание людей которые тебя окружают. писатель учит нас онтосится к людям с пониманием.
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