Что является частицами для наблюдения броуновского движения в препарате с молоком?
Физика
Что является частицами для наблюдения броуновского движения в препарате с молоком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворенные капельки молочного жира.
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