Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения?летний вечер.Блок
Литература
Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения?летний вечер.Блок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом куплете говориться о том что уже время заката и пока нет особых чувств , поже наступает вечер где уже начинают проивляться чувства , а в третьем куплете уже глубокая ночь
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