ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Хлорид магния массой 28 г провзаимодействовал с нитратом серебра. Какое количество хлорида серебра образовалось?
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Хлорид магния массой 28 г провзаимодействовал с нитратом серебра. Какое количество хлорида серебра образовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+2AgNO3=Mg(NO3)2+2AgCl n(MgCl2)=28/95=0,3 моль n(AgCl)=2*n(MgCl2)=0.6 m(AgCl)=0.6*(128+35,5)=66 г. Вроде так
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