ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Хлорид магния массой 28 г провзаимодействовал с нитратом серебра. Какое количество хлорида серебра образовалось?

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Хлорид магния массой 28 г провзаимодействовал с нитратом серебра. Какое количество хлорида серебра образовалось?

Автор: Гость