Составь и запиши с данными местоимения словосочетания. ей ней ею нею их них ими н??ми
Русский язык
Составь и запиши с данными местоимения словосочетания. ей ней ею нею их них ими н??ми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ей плохо,о ней рассказали,ею управляли, над нею издвелись,из обидели,про них рассказали,ими управляли,над ними ставили опыты
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