Нарисована фигуру нарисовать в 3 раза меньше
Математика
Нарисована фигуру нарисовать в 3 раза меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожну сторону фігури поділити на 3 частинки, одну з трьох частинок намалювати фігуру
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Помогите, пожалуйста :с Найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200г гидроксида натрия и хлорида меди.
Английский язык
Переведите и Определите, какой частью речи является выделенное слово: а) существительным (п); б) глаголом(v). Переведите предложения на русск...