Нарисована фигуру нарисовать в 3 раза меньше

Математика
Нарисована фигуру нарисовать в 3 раза меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожну сторону фігури поділити на 3 частинки, одну з трьох частинок намалювати фігуру
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