Что выражает Бах в своей музыке

Гость: Гость:

Перед нами умудренным старцем в музыкеи, наверно, одним из самых великих композиторовв мире. Но сам Бах удивился бы этому. Он сочинялмузыку во славу Господа и чтобы удовлетворить своюнеиссякаемую любознательность, а не для будущейславы. И действительно, в годы своей жизни он былизвестен как великолепный органист, а не каккомпозитор. Он никогда не выезжал из Германии идовольствовался просто тем, что выполнял своюработу музыканта. Особое значение для Баха имелитрадиции: музыкальные традиции его семьи,религиозные традиции его Родины, традиционныеметоды композиции в музыке. Они для него былигораздо важнее перемен в музыкальной моде. Бах несобирался ничего менять в этом мире, но он поднялпрежнюю музыку на небывалую, величественнуювысоту. Его творчество очень обширно имногогранно. Ни один композитор не может с нимсравниться.