Нужно анализ поезії Т. Шевченка "І широкою долину" рік,зміст , тема , ідея, про що розповідаеться, Очень нужна ваша помощь!! І широкую долину, І високую могилу, І вечернюю годину, І що снилось-говорилось, Не забуду я. Та...

Українська література

Нужно анализ поезії Т. Шевченка "І широкою долину" рік,зміст , тема , ідея, про що розповідаеться, Очень нужна ваша помощь!! І широкую долину, І високую могилу, І вечернюю годину, І що снилось-говорилось, Не забуду я. Та що з того? Не побрались, Розійшлися, мов не знались. А тим часом дорогії Літа тії молодії Марне пронеслись. Помарніли ми обоє — Я в неволі, ти вдовою, Не живем, а тільки ходим Та згадуєм тії годи, Як жили колись.

Автор: Гость