Нужно анализ поезії Т. Шевченка "І широкою долину" рік,зміст , тема , ідея, про що розповідаеться, Очень нужна ваша помощь!! І широкую долину, І високую могилу, І вечернюю годину, І що снилось-говорилось, Не забуду я. Та...
Українська література
Нужно анализ поезії Т. Шевченка "І широкою долину" рік,зміст , тема , ідея, про що розповідаеться, Очень нужна ваша помощь!! І широкую долину, І високую могилу, І вечернюю годину, І що снилось-говорилось, Не забуду я. Та що з того? Не побрались, Розійшлися, мов не знались. А тим часом дорогії Літа тії молодії Марне пронеслись. Помарніли ми обоє — Я в неволі, ти вдовою, Не живем, а тільки ходим Та згадуєм тії годи, Як жили колись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рік написання: 1848 р. Жанр: інтимна лірика. Віршовий розмір: хорей. Тема: роздуми ліричного героя про минуле, зокрема про кохання, що минулось, але згадується і досі. Мотив: звеличення сили коханя поета, його високі почуття до жінки, яку він не забуває в неволі. Також поет використовує яскраві символи: «Снилось – говорилось» - це його юність; «не побрались» - зрілість поета «помарніли обоє» - неминуча старість. Художні засоби: епітети: широкая долина, високая могила, вечерняя година, дорогії літа молодії; метафора: не живем, а тільки ходим. Якось так :)
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