Почему в железнодорожных правилах имеются указания в буфетах и ресторанах больных диабетом обслуживать вне очереди
Биология
Почему в железнодорожных правилах имеются указания в буфетах и ресторанах больных диабетом обслуживать вне очереди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им надо обязательно поддерживать в крови уровень сахара, а для этого надо соблюдать предписанный режим питания.
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