Давай одинаковых шарика погружены в разные жидкости на какой шарик действует бол??ше архимедова сила почему
Физика
Давай одинаковых шарика погружены в разные жидкости на какой шарик действует бол??ше архимедова сила почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая архимедова сила действует на тот шарик,плотность жидкости которой больше другой, так как сила архимеда определяется по формуле: Fa = pgV, где р - плотность жидкости
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