Приведите примеры в каких случаях мамы и папы объясняют варианты повидения, которые желательны, но не обязательны. Помогите пожалуйста.

Обществознание

Приведите примеры в каких случаях мамы и папы объясняют варианты повидения, которые желательны, но не обязательны. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость