Приведите примеры в каких случаях мамы и папы объясняют варианты повидения, которые желательны, но не обязательны. Помогите пожалуйста.
Обществознание
Приведите примеры в каких случаях мамы и папы объясняют варианты повидения, которые желательны, но не обязательны. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру уступать место пожелым людям.
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