Переведите (не машинный перевод) на русский язык предложения с оборотом «there+be». 1) There was no difference between these two breeds of dairy cattle. 2) There will be some new students in our group next term. 3) There a...

Гость: Гость:

1) Не было никакой разницы между этими двумя породами молочного скота. 2) В нашей группе в следующем семестре будет несколько новых студентов. 3) Существует много целей, ради которых человек держит сельскохозяйственных животных. 4) На ферме всегда много работы. 5) Есть виды животноводческой продукции, которые приспособлены к почти любой местности и условиям. 6) Существует много различных пород молочного и мясного скота, но только одни из них являются высоко производительными, а другие не очень. 7) На ферме есть много различных видов сельскохозяйственных построек.