1)Цепочку CH4-C4H10-C4H8-C4H9OH-C4H9OHa 2)При сжигании органического вещества массой 23 грамма о??разовалось 44 грамма углекислого газа и 27г воды относительная плотность по водороду 23 определить формулу
Химия
1)Цепочку CH4-C4H10-C4H8-C4H9OH-C4H9OHa 2)При сжигании органического вещества массой 23 грамма о??разовалось 44 грамма углекислого газа и 27г воды относительная плотность по водороду 23 определить формулу
Ответ(ы) на вопрос:
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1) сh4+3h2=>c4h10 c4h10=>c4h8+h2 c4h8+h2o=>c4h9oh
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