Выделить грамматическую основу: Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехл??тровых бидона , наполнив его больше чем наполовину

Русский язык

Выделить грамматическую основу: Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехл??тровых бидона , наполнив его больше чем наполовину

Автор: Гость