Выделить грамматическую основу: Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехл??тровых бидона , наполнив его больше чем наполовину
Русский язык
Выделить грамматическую основу: Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехл??тровых бидона , наполнив его больше чем наполовину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саня успел высыпать вроде))
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