Расстояние между городом и деревней 30 км. Из деревни в город одновременно выражае?? велосипедист и телега. Скорость велосипедиста 10 км/ч, скорость телеги 5 км/ч. Велосипедист доехал до города, потратил на остановку 36 мин и в...

Гость: Гость:

30÷10=3(ч)-время, за кот проедет велосипедист из деревни в город. 3ч+36/60=3 3/5=18/5=3.6(ч)-время, через которое велосипедист выедет обратно; 5×3.6=18(км)-проедет телега за 3.6 часа; 30-18=12(км)-расстояние между телегой и велосипедистом через 3.6 часа; 5+10=15(км/ч)-скорость сбоижения; 12÷15=0.8(ч)-время, через которое встретятся после того, как велосипедист выедет из города; 3.6+0.8=4.4(ч)-время, через которое встретятся после начала движения; 5×4.4=22(км)-расстояние от деревни, на кот. встретятся