звуко буквенный разбор слово сверкать

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звуко буквенный разбор слово сверкать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкать[сверкат']8букв 7 звуков 2слога закрытых с[с]соглас.тверд.сонор. в[в]соглас.тверд.сонор. е[е]глас.безуд. р[р]соглас.тверд.звонк. к[к]соглас.тверд.глух. а[`а]глас.удар. т[т']соглас.мягк.глух. ь[-] Надеюсь помог
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