Гость: Гость:

Казалось, тихи ночной час придавал беседе особую прелесть Действительно, камни бывают разной твердости. Самый мягкий камень - тальк. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу. По–моему, люди в батальоне подобраны хорошо. В воздухе пахло водой, травой, туманом — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром.