Помогите пожалуйста! Упражнение -85
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Помогите пожалуйста! Упражнение -85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось, тихи ночной час придавал беседе особую прелесть Действительно, камни бывают разной твердости. Самый мягкий камень - тальк. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу. По–моему, люди в батальоне подобраны хорошо. В воздухе пахло водой, травой, туманом — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром.
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