Помогите пожалуйста! Упражнение -85

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Помогите пожалуйста! Упражнение -85
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось, тихи ночной час придавал беседе особую прелесть Действительно, камни бывают разной твердости. Самый мягкий камень - тальк.  Наконец-то,  на мое счастье,  дядя и старик Яков свернули к маленькому  скверу.  По–моему,  люди в батальоне подобраны хорошо. В воздухе пахло водой,  травой,  туманом —  одним словом,  пахло ранним прекрасным летним утром.
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