Помогите пожалуйста! Упражнение2
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Помогите пожалуйста! Упражнение2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГрибнОй, Ездить, стрАны, смЕлый, свистОк, грозА, бЕлый, прямОй,блИзкий,добрО, летАть, вЕрхний, ледОвый, шагИ, гОрка, малЫш, кормИть, цветА, свЕтлый, чИсто, ходИть, дАльний. (Корни выделены шрифтом, ударение - заглавными буквами.) Грибной - грИб, свисток - свИст, гроза - грОзы, прямой - прЯмо, добро - дОбрый, летать - полЁт, ледовый - лЁд, шаги - шАг, малыш - мАленький, кормить - кОрм, цвета - цвЕт, ходить - хОд.
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