Помогите пожалуйста! В чём отличия и сходства Муромского и Берестова?

Гость: Гость:

Общее: оба были женаты по любви и овдовели, оставшись с одним ребенком. Различие: :один жил на английский манер, второй не разделял этой манеры, один любил охоту, второй никогда не охотился . из сходств оба любили лошадей. я так считаю=)