Помогите пожалуйста! В чём отличия и сходства Муромского и Берестова?
Литература
Помогите пожалуйста! В чём отличия и сходства Муромского и Берестова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее: оба были женаты по любви и овдовели, оставшись с одним ребенком. Различие: :один жил на английский манер, второй не разделял этой манеры, один любил охоту, второй никогда не охотился . из сходств оба любили лошадей. я так считаю=)
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