Помогите пожалуйста,в решение задачи . составить уравнение и решить задачу. Рас??тояние между поселками 24 км ,одновременно в одном направление отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода -4 км в час, велосипедиста -...

Математика

Помогите пожалуйста,в решение задачи . составить уравнение и решить задачу. Рас??тояние между поселками 24 км ,одновременно в одном направление отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода -4 км в час, велосипедиста -16 км в час ,через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Заранее спасибо большое)

Автор: Гость