Помогите пожалуйста,в решение задачи . составить уравнение и решить задачу. Рас??тояние между поселками 24 км ,одновременно в одном направление отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода -4 км в час, велосипедиста -...
Математика
Помогите пожалуйста,в решение задачи . составить уравнение и решить задачу. Рас??тояние между поселками 24 км ,одновременно в одном направление отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода -4 км в час, велосипедиста -16 км в час ,через сколько часов велосипедист догонит пешехода? Заранее спасибо большое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-время до встречи 4х-прошел пешеход (до встречи) 16х-проехал велосипед 16х-4х=24 12х=24 х=24:12 х=2 (часа) Ответ: велосипед догонит пешехода через 2 часа после начала движения сорян,что так долго
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