99 баллов. сочинение-репортаж по картине Сайкиной детская спортивная школа. кто фи??ню напишет жалобу. мне не нужно на этой картине тото нарисовано. мне нужен репортаж от первого лица. Например, я такой-то такой-то веду репорта...
Русский язык
99 баллов. сочинение-репортаж по картине Сайкиной детская спортивная школа. кто фи??ню напишет жалобу. мне не нужно на этой картине тото нарисовано. мне нужен репортаж от первого лица. Например, я такой-то такой-то веду репортаж у этого оздоровительного центра.10-15 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я Лариса Гузеева , веду репортаж из картинной галереи Санкт-Петербурга. Как мы видим на картине изображены девочки , занимающиеся гимнастикой. На девочках обтягивающие купальники для художественной гимнастики очень идут к их стройному , подтянутому телу. Естественно балетки - неотъемлемая часть гимнасток для удобства. Как видно волосы у девочек заплетены в косы и украшены цветными бантами.Наверное художник использует колоритность цветов для передачи настроения каждой из гимнасток. В центре мы видим юную гимнастку , которая выделяется гордой осанкой и позитивным , уверенным , выражением лица. На заднем плане мы видим тренера , который обучает девочек. Если всмотреться , то можно увидеть и прочувствовать эту энергетику , которая исходит из этой части картины. Например я (Лариса Гузеева) , чувствую самоуверенность , ориентированность на результат. А что чувствуете вы ? (Подходит к прохожему и спрашивает). Прохожий: Я ощущаю восторг и уважение , так как здесь видно трудяг , которые добиваются своих целей в спорте и не перед чем не останавливаются. Ну что же, Дорогие друзья!, пришло время подытожить наш с вами репортаж: Сегодня мы были в картинной галерее , в которой увидели необычную картину Сайкиной "Детская спортивная школа". Картина очень реалистичная и правдоподобная. Такая четкость цветов и контуров встречается довольно редко у современных художников. Я надеюсь , что вглядевшись и рассмотрев эту картину у вас возникнут чувство гордости и достоинства за наше молодое поколение , спортсменов ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание спортивного зала: Эта атмосфера труда и спорта создается большим , просторным школьным спортивным залом. На дальнем плане мы видим большую "шведскую стенку". Три мяча дополняют ее. Стены белого цвета несут в себе легкость , свежесть , позитив и даже свободу. Благодаря ему улучшается освещенность в зале. Под ногами у гимнасток надежный гладкий деревянный пол , видимо покрыт чем то блестящим. Батареи старого образца символизируют уют и тепло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Юля, Катя и Люда покупали наклейки. Юля купила пять наклеек, Катя семь. Юля и Катя к??пи наклеек в четыре раза больше, чем Люда сколько наклеек куп...
Английский язык
Математика
Запишите в виде десятичной дроби числа : 3 7/10 ; 6 3/10 ; 11 11/10 ; 9 27/100 ; 7 9/100 ; 10 1/100 ; 1 1/100 ; 1 547/1000 ; 13 23/1000
Литература