Должен ли я любить природу и почему?
Литература
Должен ли я любить природу и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, что за глупые вопросы. Потому что наверное, ты чувствуешь с ней родственную связь. Она поддержит, и успокоит, и сил даст, если понадобится. А ещё она же очень красивая и ни что не сравнимо с природой!
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