Помогите пожалуйста!!! Вот задача : В летний лагерь приехали отдыхать три друга: ??иша, Володя и Петя. Известно, что каждый из них имеет одну из следующих фамилий: Иванов, Семёнов, Герасимов. Миша не Герасимов. Отец Володи - ...

Информатика

Помогите пожалуйста!!! Вот задача : В летний лагерь приехали отдыхать три друга: ??иша, Володя и Петя. Известно, что каждый из них имеет одну из следующих фамилий: Иванов, Семёнов, Герасимов. Миша не Герасимов. Отец Володи - инженер. Володя учится в 6-м классе. Герасимов учится в 5-м классе. Отец Иванова - учитель.Какая фамилия у каждого из трёх мальчиков?

Автор: Гость