Помогите пожалуйста. Все на картинке

Математика
Помогите пожалуйста. Все на картинке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 82-78= 4 (км) - расстояние между поездами через 1 час 2) 4х3= 12 (км) - расстояние между поездами через 3 часа второй способ  Сколько км проехал первый поезд за 3 часа? 78х3=234 Сколько км проехал второй  поезд за 3 часа? 82х3=246 246-234=12 (км) расстояние между поездами через 3 часа
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