Помогите пожалуйста. Все на картинке

Гость: Гость:

1) 82-78= 4 (км) - расстояние между поездами через 1 час 2) 4х3= 12 (км) - расстояние между поездами через 3 часа второй способ Сколько км проехал первый поезд за 3 часа? 78х3=234 Сколько км проехал второй поезд за 3 часа? 82х3=246 246-234=12 (км) расстояние между поездами через 3 часа