Помогите пожалуйста все номера

Математика
Помогите пожалуйста все номера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.В 5.1 целая 2/3 будет больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите легкое уравнение решить 5х^2 + ( 5 + 2х ) * ( 3х - 2) = 2
Ответить
Математика
Сравни 203 000 и 230 км
Ответить
Русский язык
Синоним и антоним к слову жуткая метель и железная выдержка
Ответить
Математика
Помогите ппппппплллллллиииииииииизззззззззззз номер 987
Ответить
Другие предметы
Какие слова можно составить из слова фернамбук
Ответить