ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ВЫЧИСЛИТЬ: 4,8(2 целых 1/3-3 цел.3/8)+12 цел,4/9
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ВЫЧИСЛИТЬ: 4,8(2 целых 1/3-3 цел.3/8)+12 цел,4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 1/3 - 3 3/8) * 4 4/5 + 2 4/9 = (7/3 - 27/8) * 24/5 + 2 4/9 = = (56/24 - 81/24) * 24/5 + 2 4/9 = -25/24 * 24/5 + 2 4/9 = = -5 + 2 4/9 = -2 5/9; 1) 2 1/3 - 3 3/8 = 7/3 - 27/8 = 56/24 - 81/24 = - 25/24 2) - 25/24 * 24/5 = - 5 3) - 5 + 2 4/9 = -2 5/9
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