Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый пар восходит от земли, И КУВШИНЧИК СИНИЙ РАСЦВЕТАЕТ, И зовут друг друга журавли.--...

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Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый пар восходит от земли, И КУВШИНЧИК СИНИЙ РАСЦВЕТАЕТ, И зовут друг друга журавли.----Запишите стихи по памяти. В выделенном предложении найдите главные члены предложения.Помогите что здесь надо сделать?

Автор: Гость