Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый пар восходит от земли, И КУВШИНЧИК СИНИЙ РАСЦВЕТАЕТ, И зовут друг друга журавли.--...
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Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый пар восходит от земли, И КУВШИНЧИК СИНИЙ РАСЦВЕТАЕТ, И зовут друг друга журавли.----Запишите стихи по памяти. В выделенном предложении найдите главные члены предложения.Помогите что здесь надо сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подчеркнуть подлежащее и сказуемое. Подлежащее и кувшинчик‚ сказуемое синий‚ дополнение расцветает. это подчёркивать надо так подлежащее ______ сказуемое ____ только двумя линиями дополнение _ _ _ _ _
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