Найти производную функции f(x)=(x^2-6x+5)^7
Алгебра
Найти производную функции f(x)=(x^2-6x+5)^7
Ответ(ы) на вопрос:
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F(x)=(x²-6x+5)^7 f'(x)=14(x-3)(x²-6x+5)^6
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