Помогите пожалуйста! нужно написать , Как вы представляете себе большого красивого человека?

Русский язык
Помогите пожалуйста! нужно написать , Как вы представляете себе большого красивого человека?
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Гость:
Пупым и невоспитанным
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