Ставлю макс. кол-во баллов. Нужно сделать задание в приложении (см. скрин).
Информатика
Ставлю макс. кол-во баллов. Нужно сделать задание в приложении (см. скрин).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужна таблица, то она во вложении
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