Как решить уровнение 5-4X=7

Математика
Как решить уровнение 5-4X=7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-4x=7;-4x=7-5;-4x=2;x=2:(-4);x=(минус две четвёртых)
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