Как найти вычитаемое как найти 1 слог как найти 2 слог как найти 1 множ как найти 2 множ как найти делимое и делитель

Гость: Гость:

От разницы отнять уменьшаемое , от суммы отнять второе слогаемое , от суммы отнять первое слогаемое, произведение разделить на второй множетель, произведение разделить на первый множетель, частное разделить на делитель , частное разделить на делимое )