Помогите составить 10 предложений с предлогами:что бы, чтобы; так же, также; то же, т??же; за то, зато; итак, и так. Можно с деепричастным оборотом, с обращениями.

Русский язык
Помогите составить 10 предложений с предлогами:что бы, чтобы; так же, также; то же, т??же; за то, зато; итак, и так. Можно с деепричастным оборотом, с обращениями.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Что бы такое сейчас съесть?" -  думал Витя. Чтобы не скучать, я читал книгу. Мне помогли Витя, Лёня а также Костя. Он работал так же, как и Артём. "Я тоже хочу с вами!" - крикнул Вася. То же самое правило мы изучали вчера.  Он получил 2 за то, что прогулял урок. Я упал с дерева, но зато не пострадал.  Итак, урок окончен. И так он морочил голову всем учителям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить этот пример(123+12463)-783
Ответить
Математика
Как найти вычитаемое как найти 1 слог как найти 2 слог как найти 1 множ как найти 2 множ как найти делимое и делитель
Ответить
Английский язык
EXESIZE 2. Make up correct sentences Составьте предложения из данных слов 1. never/he/communicated/foreigners/has/with. ……………………………………………… ...
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника-1080 дм в квадрате.Ширина-30см.Найди периметр этого прямоуго??ьника.
Ответить
Математика
НОМЕР 6 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!
Ответить