Помогите составить 10 предложений с предлогами:что бы, чтобы; так же, также; то же, т??же; за то, зато; итак, и так. Можно с деепричастным оборотом, с обращениями.
Русский язык
Помогите составить 10 предложений с предлогами:что бы, чтобы; так же, также; то же, т??же; за то, зато; итак, и так. Можно с деепричастным оборотом, с обращениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Что бы такое сейчас съесть?" - думал Витя. Чтобы не скучать, я читал книгу. Мне помогли Витя, Лёня а также Костя. Он работал так же, как и Артём. "Я тоже хочу с вами!" - крикнул Вася. То же самое правило мы изучали вчера. Он получил 2 за то, что прогулял урок. Я упал с дерева, но зато не пострадал. Итак, урок окончен. И так он морочил голову всем учителям.
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