Составьте восемь словосочетаний числительное + существительное с собирательными числительными двое-шестеро и включите их в предложения. Числительное подчеркните как члены предложения. Даю за это 50 БАЛЛОВ!

Русский язык

Составьте восемь словосочетаний числительное + существительное с собирательными числительными двое-шестеро и включите их в предложения. Числительное подчеркните как члены предложения. Даю за это 50 БАЛЛОВ!

Автор: Гость