Составьте восемь словосочетаний числительное + существительное с собирательными числительными двое-шестеро и включите их в предложения. Числительное подчеркните как члены предложения. Даю за это 50 БАЛЛОВ!
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Составьте восемь словосочетаний числительное + существительное с собирательными числительными двое-шестеро и включите их в предложения. Числительное подчеркните как члены предложения. Даю за это 50 БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шесть яблок,второй в строю (или в очереди),третяя рарта,семеро детей,сто дводцать книг,одно мороженое,два предмета,шесть велосипедов.
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