ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Постройте равнобедренный треугольник по основанию и биссектрисе, проведенной к основанию РИСУНОК ПОЖАЛУЙСТА

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Постройте равнобедренный треугольник по основанию и биссектрисе, проведенной к основанию РИСУНОК ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в равнобедренном треуг-ке биссектр проведенная к основанию, является и медианой, и высотой, то из середины основания надо провести перпендикуляр(данная биссектриса),а потом соединить вершину этого отрезка с крайними точками основания.
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