ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Постройте равнобедренный треугольник по основанию и биссектрисе, проведенной к основанию РИСУНОК ПОЖАЛУЙСТА
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Постройте равнобедренный треугольник по основанию и биссектрисе, проведенной к основанию РИСУНОК ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в равнобедренном треуг-ке биссектр проведенная к основанию, является и медианой, и высотой, то из середины основания надо провести перпендикуляр(данная биссектриса),а потом соединить вершину этого отрезка с крайними точками основания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что д...
Геометрия
Физика
Русский язык