ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Постройте равнобедренный треугольник по основанию и биссектрисе, проведенной к основанию РИСУНОК ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Поскольку в равнобедренном треуг-ке биссектр проведенная к основанию, является и медианой, и высотой, то из середины основания надо провести перпендикуляр(данная биссектриса),а потом соединить вершину этого отрезка с крайними точками основания.