Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)

Русский язык
Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык говорит,глаза глядят, уши слушают. Язык говорит разборчиво.Глаза девочки глядят внимательно в книгу. Мои уши слушают веселую музыку .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ!!!!!!!
Ответить
Физика
Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! нужно написать , Как вы представляете себе большого красивого человека?
Ответить
Информатика
Ставлю макс. кол-во баллов. Нужно сделать задание в приложении (см. скрин).
Ответить
Українська мова
Розкласти на склади слово мамочко
Ответить