Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)
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Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык говорит,глаза глядят, уши слушают. Язык говорит разборчиво.Глаза девочки глядят внимательно в книгу. Мои уши слушают веселую музыку .
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