Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)

Русский язык

Отгадай и спиши загадку. запиши три предложения со словами отгадками. Один говори??, двое глядят, да двое слушают. Язык ( что делает?) Глаза( что делают?) Уши (что делают?)

Автор: Гость