Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3

Физика
Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы нам узнать силу,которую надо приложить,чтобы поднять мраморную плиту под водой,над нужно создать формулу-это будет разница между силой тяжести и силой Архимеда. F=масса*ускорение свободного падения-плотность жидкости*объем вытесненной части*ускорение свободного падения.   Массу заменим отношением плотности тела и объема. Плотность мрамора-2700 кг/м³ Плотность воды-1000 кг/м³ Подставляем: (2700×0,015×9,8)-(1000×9,8×0,015)=405-150=255 Н Ответ:255 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! нужно написать , Как вы представляете себе большого красивого человека?
Ответить
Информатика
Ставлю макс. кол-во баллов. Нужно сделать задание в приложении (см. скрин).
Ответить
Українська мова
Розкласти на склади слово мамочко
Ответить
Математика
Упростите выражение : ДАЮ 40БАЛЛОВ 1)-1,2*3а 2)-0,8х*(-0,7) 3)-5b*2.4c 4)-6a*0.7b*(-0.5c) 5)-4/5х*5/16*(-9) 6)1/3/5Х*(-15/32y)
Ответить
Русский язык
Составьте восемь словосочетаний числительное + существительное с собирательными числительными двое-шестеро и включите их в предложения. Числительно...
Ответить