Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3

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Чтобы нам узнать силу,которую надо приложить,чтобы поднять мраморную плиту под водой,над нужно создать формулу-это будет разница между силой тяжести и силой Архимеда. F=масса*ускорение свободного падения-плотность жидкости*объем вытесненной части*ускорение свободного падения. Массу заменим отношением плотности тела и объема. Плотность мрамора-2700 кг/м³ Плотность воды-1000 кг/м³ Подставляем: (2700×0,015×9,8)-(1000×9,8×0,015)=405-150=255 Н Ответ:255 Н