Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3
Физика
Найдите силу, которую надо приложить, чтобы поднять мраморную плиту под водой? объем плиты 0,015м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы нам узнать силу,которую надо приложить,чтобы поднять мраморную плиту под водой,над нужно создать формулу-это будет разница между силой тяжести и силой Архимеда. F=масса*ускорение свободного падения-плотность жидкости*объем вытесненной части*ускорение свободного падения. Массу заменим отношением плотности тела и объема. Плотность мрамора-2700 кг/м³ Плотность воды-1000 кг/м³ Подставляем: (2700×0,015×9,8)-(1000×9,8×0,015)=405-150=255 Н Ответ:255 Н
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