Укажите глаголы , в которых суффикс выделен неправильно . 1. а)голосОВАть б)горЕВАть в)осматрИВАть г)залИВАть 2.а)отмЫВАть б)разбрасЫВАть в)приветствОВАть г)отбелИВАть
Русский язык
Укажите глаголы , в которых суффикс выделен неправильно . 1. а)голосОВАть б)горЕВАть в)осматрИВАть г)залИВАть 2.а)отмЫВАть б)разбрасЫВАть в)приветствОВАть г)отбелИВАть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)г;2)а ляляляляляляляляля
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