Помогите пожалуйста!!!!!!))))) За ранее спасибо)))))

Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!))))) За ранее спасибо)))))
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Автор: Гость
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Гость:
 1         3,2              2,8   2,5       3,5             2,5 5           4                2   10         5                1            
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