Помогите пожалуйста, забыла) 0,07 х 100

Математика
Помогите пожалуйста, забыла) 0,07 х 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,07*100=7, т.к. мы при умножении десятичного числа переносим запятую вправо на столько,сколько у нас нулей и получим 7
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