Помогите, пожалуйста. Задача, которую нужно решить на Паскале методом until. Ввести число N и M, увеличить по +1 N до M циклом и вывести каждый шаг,

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//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 var n, m: integer; begin read(n, m); repeat writeln('Текущее значение N:', n, ' ,до m:', m - n); inc(n); until n = m; writeln('Завершено, n=m'); end. Пример ввода: 12 20 Пример вывода: Текущее значение N:12 ,до m:8 Текущее значение N:13 ,до m:7 Текущее значение N:14 ,до m:6 Текущее значение N:15 ,до m:5 Текущее значение N:16 ,до m:4 Текущее значение N:17 ,до m:3 Текущее значение N:18 ,до m:2 Текущее значение N:19 ,до m:1 Завершено, n=m